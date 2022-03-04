俄烏戰爭第二輪談判，雙方達成平民撤離和運送人道主義物資建立安全走廊，並將在相關地區停火。但是俄軍攻擊並佔領烏克蘭境內的札波羅熱核電廠。軍事專家施孝瑋認為，俄羅斯總統普丁一點都不瘋，他一步一步在做自己想做的事。而從普丁這次的軍事行動來看，其實是要建立東烏克蘭的親俄政權。

施孝瑋4日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯現在做的很多事，就是希望驅逐烏克蘭人民。比如以基輔來講，建立安全走廊，就是希望基輔市民能夠出城，他們出城以後，東邊不可能去，一定要往西邊走。因此，俄軍現在於烏克蘭的行動，很像二戰末期，蘇聯擴張時，把德國、波蘭領土佔領後，就把當地的德國人、波蘭人通通趕往東邊，俄羅斯人進來以後，便把這塊土地扶持為親俄羅斯的環境。因此俄羅斯在烏克蘭是要把它一分為二，把烏克蘭東邊變成親俄的東烏克蘭。

俄軍攻擊烏克蘭的札波羅熱核電廠，施孝瑋指出，打核電廠要非常小心謹慎，因為核電廠本身有很多放射性物質；但俄軍的目的是佔領、而不是毀掉它。普丁現在的構想是，把討厭俄羅斯的東烏克蘭人趕出去後，在東烏克蘭建立親俄政權，因此若把這邊變成核災受災地，對普丁而言會是頭大的問題，其實普丁是要讓烏克蘭軍隊知道，優勢的俄軍已經來了。而俄軍佔領核電廠，對烏克蘭的影響和衝擊非常大，五分之一的電力就沒有了，因打仗是很耗電的。

施孝瑋認為，原本普丁要的是烏克蘭承諾不加入北約，等到開戰時，普丁要的是烏克蘭非軍事化。但現在對普丁來講，前面兩個已經不重要了，重要的是，最低限度把整個東烏克蘭拿下來，然後把烏克蘭總統澤倫斯基趕走，在東烏克蘭建立新的政權。也就是說，烏克蘭投不投降已經不重要了，根本是要把烏克蘭裔趕出東邊，建立政權變成俄羅斯的烏克蘭，成為新的緩衝區，這是目前看來普丁想做的事。而從普丁這次的軍事行動來看，他一點都不瘋，他一步一步在做自己想做的事。