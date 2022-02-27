有著「永遠的小倩」封號的王祖賢，以電影《倩女幽魂》聶小倩角色紅遍全亞洲深值人心，雖然已經淡出螢光幕多年，但一舉一動仍受到大批粉絲關注，已55歲的她，被民眾補捉野生王祖賢時，總是讓粉絲驚豔，近日粉絲又挖出王祖賢 學生時期舊照，引起網友熱議。

淡出螢光幕多年的王祖賢，息影後定居加拿大，偶爾被補捉她潛心在佛門學習的身影，多年過去依舊保養得宜，近日有粉絲又挖出她國中時期的黑白大頭照，從照片中王祖賢留著短髮，在學生時期有著清秀的臉龐，在接拍廣告時依舊留著俐落的短髮，隨著年齡的增長王祖賢也留起長髮，在她身上果然看到女大十八變，逐漸的蛻變成女神的五官。

王祖賢2001電影記者宣布息影。（圖/中時資料照）

王祖賢的早期青春照一曝光，網友紛紛留言「還以為第一張是費玉清」、「天然美女」、「女神最靚」、「像個男人」、「永遠美麗」，而王祖賢自電影《遊園驚夢》後宣布息影，即使多年過去，粉絲依舊忘不了她的美。