興達電廠3日發生設備事故，造成全台大停電，在今（5）日早上，網友在PTT爆料指出，核三廠發電飆到98％，引發熱議。
全台303大停電，位於恆春的核三廠因外部電源突然斷鏈影響，2部機組都跳機。經台電確認為興達電廠開關場事故。台電3日晚間提出再起動申請，2號機在3日晚間10點獲准起動，1號機也在原能會漏夜審查下，在4日凌晨3時左右獲准再度起動。
根據台電官網，「台電系統各機組發電量」，在各能源別即時發電量小計的部分，占比最重的為燃氣（LNG）、燃煤（Coal），分別占了35.603%和25.852%，核能（Nuclear）的部分則是3.689%。而查看核能發電的部分，核二#2顯示歲修、核三#1故障，僅核三#2有在發電，不過淨發電量／裝置容量比已達98.286%。
PTT網友驚訝諷刺，核能太香了，一定要用好用滿，反核人士這時候就躲起來了，看來台灣不能核電，塔綠班就直接承認吧！還有人說，「什麼核電，要叫福電」！
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