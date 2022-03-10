缺電 呂秀蓮：核能發電必須要認真思考。曾薏蘋攝

303大停電 呂秀蓮：核能發電必須要認真思考

303大停電，在野黨要求經濟部長王美花下台聲浪不斷；前副總統呂秀蓮說，「政府不要再凹了」，短暫應急，核電廠可延役的暫且延役；核能發電必須要認真思考。

對於王美花去留，呂秀蓮說，她主張新女性主義是，「做什麼像什麼」，人盡其才，若擔任這職務，就要把這個職務做好，不論性別，真正的性別平等，就是要超越性別，做好應該做的事。

至於缺電這件事，她說，是能源政策有問題，應該要檢討，缺電真正原因跟能源政策，早期因為核能發電在工程設計及技術上還沒有像現在那麼進步，所以選址很重要。

她認為，核四廠的地址的確不適合，不僅位在斷層帶，且往外海看去，龜山島海面上附近，據專家告訴她，起碼有十幾個海底活火山，所以在旁邊設核四廠，是非常荒謬的事，所以未來新科技，核能發電必須要認真思考。

她說，目前核能安全度已經有很大進步，如果說綠源無法一下子供應，短暫的應急，讓現有核電廠，經檢查，若還可以發電的，就要延役，「我覺得，政府不要再凹了，依法還是可以延役」，可延役的暫且延役，應該要有專家認真思考。

她說，歐洲現在也回頭認為核電是必要的，若台灣一定要的話，可以重新選址，不要再用核四，採用最新科技，在完全安全的環境下採用全新的核電廠，核四是歷史共業，大家都犯錯，但是誰該負責，一直凹下去，人民自有判斷，不論男性或女性，要做什麼像什麼，把職業跟職責發揮出來。