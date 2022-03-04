大陸流量女神趙麗穎去年和馮紹峰離婚後就積極投入工作，忙趕拍《野蠻生長》的她，被路人放出多張側拍偶遇片場照片，最新一組照片流出，網友發現她的對手「新歡」並非傳說中的歐豪，而是在《如懿傳》中飾演「玉氏王爺」的李光潔，照片中趙麗穎親暱地勾著李光潔，充滿粉紅泡泡。

趙麗穎最近分享自己在哈爾濱的美照，可見她趁工作空檔上街吃糖葫蘆，穿著白色羽絨服，戴了厚帽、口罩、耳罩，一雙招牌甜美大眼還是一秒被認出，她開心寫下：「吃完飯，遛個彎」，享受難得的輕鬆時光，照片一出就引來73萬人按讚，粉絲也被她的喜悅感染，回應：「今天是什麼好日子」、「失蹤人口出現了」。

趙麗穎拍戲空檔曬美照。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎去年宣布接拍《野蠻生長》，第一時間粉絲不滿男主角是王一博，認為雙方沒火花，在網上互槓的結果導致趙麗穎工作室成為「藝人史上第一個」被官方禁言的藝人工作室，令工作人員無奈寫下：「我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜，希望在這過程中，我們能夠給予彼此信任，在最好的時間內得到最好的結果」，趙麗穎也親上火線呼籲過度激進的網友要保持冷靜，獨立思考，學會為自己言行負責。

趙麗穎和歐豪、李光潔拍戲側拍照曝光。（圖／取自《on.cc東網》）

後來《野蠻生長》宣布換角，男主角改由歐豪演出，據《東網》報導，有消息指出，雖然眾人對於男主角人選是王一博或歐豪吵得不可開交，但有傳言指這齣戲的男一其實是李光潔，近日也有民眾直擊趙麗穎和李光潔拍戲，兩人勾手同行，有說有笑，戲中趙麗穎扮演霸氣女總裁，因李光潔的成熟帥氣掉入愛河，另有段花絮可見李光潔對趙麗穎露出崇拜及愛意的眼神，而李光潔本月2日宣布戲份殺青，寫下：「從南跨北，從暖到寒。突然的大雪會讓人對季節有點恍惚，但春天還是會來，開播也並不會太遠。期待和『趙壘』（戲中角色名稱）的再見」。