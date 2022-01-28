女星Angelababy（楊穎）和男星黃曉明從結婚受到各界祝福，到這兩三年屢傳婚變，沒想到還是在今（28）日宣布結束近7年婚姻，兩人會共同扶養小孩，但也代表baby也變成「單親媽媽」；而有網友注意到，大陸還有另外2女神楊冪、趙麗穎也從明星夫妻變單親媽，更揪出3人悲傷巧合「演藝圈女強人魔咒」，替她們感到可惜。

Angelababy和楊冪、趙麗穎都是85後頂流女星，凡是擔任影視作品主角皆有亮眼成績，3人在演藝事業上也都闖出一片天，各自擁有個人工作室，楊冪更是大老闆，旗下還有不少人氣女星；另外3女神還剛好都嫁給圈內人，結婚消息公布後都成為羨煞眾人的公主。

不過，2018年12月底楊冪和劉愷威結束近5年婚姻，2021年4月底趙麗穎和馮紹峰結束2年半婚姻，而今日baby和黃曉明也證實結束近7年婚姻；雖說3對明星夫妻離婚聲明都說是和平分手，但外界都知道，他們幾乎聚少離多，為了事業很難兼顧家庭，尤其像是3位演藝事業如日中天的女神，更何況她們才30歲出頭，難免想趁年輕多寫下更好的成績。

除此之外3女神還有個共通點，在離婚前都和先生育有一個小孩，楊冪有女兒小糯米、趙麗穎有兒子想想、baby有兒子小海綿，雖然婚姻結果不完美，但她們在事業外還有骨肉能作為精神寄託，開始第二人生。