42歲「蘭陵王」馮紹峰外型帥氣，2011年和楊冪合作《宮》而走紅，2013年他和林依晨主演《蘭陵王》，更奠定了他戲劇男神身分，早年他常被傳藏著豪門富二代身分出道，父親盛傳是紡織業小開，但被他否認。2018年他跳過認戀，直接和趙麗穎官宣結婚，馮紹峰母親受訪，曾被問認定兒子能娶趙麗穎主因，一席話當時看來有智慧，如今卻相當諷刺。

馮紹峰2001年從上海戲劇學院畢業，第一部戲是《愛情密碼》，且第一部作品就擔任男主角，可能因為常在戲劇中飾演富家公子，不久也傳出馮紹峰身家驚人，父親是內地紡織業巨頭，業務遍布全球，身家至少10億元起跳，但身為獨子的他無意繼承家業，算是隱藏版富二代。

馮紹峰和媽媽曾上節目。（圖／翻攝自騰訊視頻）

對此，馮紹峰2013年接受媒體訪問時親自揭開家世真相，澄清爸爸只是國家企業領導，負責分析醫療儀器，2011年他也喊冤說：「我父母真的是普通人。當時我家在上戲旁邊有個舊房子，就搬過去住了。我都是騎摩托（車）去學校」，否認有富裕家庭，卻也鬆口從小家教嚴格，馮紹峰被媽媽禁止「早戀」，初戀發生在大學二年級，最有名的前女友則是倪妮。

馮紹峰因《蘭陵王》走紅，但他否認是隱形富二代。（圖／中時資料照片）

馮紹峰早年演出電影《鴻門宴》，被問到若江山和美人會選擇哪項？他誠實說：「江山和美人是可以並存的。我身邊有很多成功的大​​哥，對自己的髮妻都特別好。」透露出對婚姻的憧憬，2018年他果真為了趙麗穎大方終結黃金單身漢身分，但今年3月卻閃電離婚，表示：「日子很長，過去很好，願未來更好。」

馮紹峰、趙麗穎育有一兒。（圖／翻攝自馮紹峰、星娛樂微博）

2019年馮紹峰上節目《奇遇人生》，難得談愛上趙麗穎主因，說太太最吸引他的地方就是冷靜、理性，坦言家中最灑脫、思路最清晰的人就是趙麗穎，但他又自曝當時兩人結婚一年多，還沒有結婚戒指，令他耿耿於懷。網上傳聞，馮紹峰母親有回受訪，被問最喜歡趙麗穎的特色，馮媽媽說：「我不喜歡只會說花言巧語的，像趙麗穎就非常的單純，說話直接、不拐彎抹角、沒有心機」，但後來馮紹峰離婚，又傳兩老打算幫兒子相親找伴，還開下條件稱：「別再找娛樂圈裡的人了」，讓不少支持趙麗穎的粉絲都相當抱不平。