藝人謝和弦與前妻Keanna（戴一軒）鬧婚變並互告，由於離婚前謝就高調公開與現任妻子莉婭（陳莉涵）在一起，被判須連帶賠償戴一軒精神慰撫金120萬元確定；謝與莉婭另告Keanna妨害秘密、竊盜、侵占、搶奪等罪嫌，均處不起訴。不過Keanna因踹車門夾傷莉婭手腳，今（28日）被新北地院依傷害罪輕判拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴，這也是雙方互控官司中，Keanna首嚐敗績。
Keanna於2019年12月檢舉謝和弦吸大麻，雙方徹底鬧翻，謝和弦不顧尚未離婚，公開新歡莉婭，甚至向莉婭求婚秀婚戒還拍婚紗，還寫歌罵Keanna不肯離婚「像水蛭吸著不放」。
之後謝和弦與莉婭告Keanna偷吸塵器、手機涉嫌涉嫌竊盜、侵占等罪，去年7月雙方到新北地檢署開完庭，在地檢署外爆發衝突，莉婭剛坐進計程車內，Keanna疑似怒踹車門洩憤，莉婭遭車門夾傷手腳，提告傷害。
新北地院審理後認定犯行屬實，不過莉婭傷勢僅有一小塊瘀青，今（28日）依傷害罪輕判Keanna拘役10天、得易科罰金1萬元，可上訴。
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