面對新生命的降臨，有些丈夫會全程陪產，與太太一同迎接這份喜悅。然而陪產這件事是否人人都能接受？一名爸爸上網發文，表示自己因為陪產心生陰影，無法再跟太太行魚水之歡，過了6年無性生活後協議離婚，讓他感嘆「真的不是所有的男人都可以進去產房陪產」，奉勸陪產要想清楚。

一名爸爸在臉書「爆廢公社公開版」發文，表示前幾年很流行老公陪同老婆進產房，網路上都說陪產的男人最帥、最體貼，不過他卻不以為然，當前妻從開始陣痛，在進產房的途中不斷罵髒話，讓他感到納悶「我都不知道她怎麼會這麼多的髒話？哪裡學的？」

抵達產房後，又被護理師呼喊，「XXX你還不進來哦？你老婆要生了，你不想陪她嗎？你到底是不是她老公啊？」原PO因怕血有所遲疑，但在護理師一再催促下，他只好硬著頭皮進入產房，還被叫到醫師後方站好，看著現場醫護忙碌催生的過程，跟網路上所謂陪產溫馨感「根本不一樣」。

接著因為小孩的肩膀卡住，原PO眼見醫師用剪刀剪開陰部，血肉模糊的樣子讓原PO差點快暈倒，成功分娩後，護理師又遞給原PO剪刀，要他幫小孩剪臍帶，但他拿著剪刀的手一直顫抖，也不知道該剪哪裡，整個陪產過程也讓他心生陰影。

原PO坦言之後一看到老婆脫衣服，就會想陪產當天的畫面，對老婆完全沒興趣，就此過了6年的無性生活，夫妻感情也越來越淡，最後老婆也提離婚，「老實說，真的不是所有男人都可以接受進去產房陪產！為什麼護理師一定要我進去」。

貼文也引起熱議，「覺得護理師態度很差勁…陪不陪產真的讓老公自己選擇」、「一般好像是站老婆的後面，沒聽過站醫生後面的」、「沒想過原來真的會有陰影欸」、「可憐的...老婆」、「還好你老婆跟你離婚了」。