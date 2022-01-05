中國醫藥大學新竹附設醫院5日傳出急診暴力，一名男性患者在5日凌晨，因酒後胸悶不適，前往該院急診，護理師建議其先在候診區等待評估，未料患者突然心生不滿，掐住護理師衣領並出拳毆打，導致受傷，另名協助的護理師也遭受其害，院長陳自諒嚴厲譴責暴力，給予受傷護理師最大的支持與關懷。
據了解，一名男性患者在酒後出現胸悶、不適，5日凌晨約3點30分，前往中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，由於診療過程先由護理師密切就近觀察，並避免該患者影響其他就醫者，因此請他到候診區等待。
但該名患者疑似心生不滿，突然伸手掐住護理師的衣領，並出拳攻擊其臉部，導致嘴角受傷，另名護理師見狀，立即上前制止患者的暴力行為，卻遭這名患者的友人用力推擠，導致胸口疼痛。
兩名護理師立即通報院方並報警，維持醫療運作，也立即就醫、配合警方辦案。陳自諒獲悉此事後，也嚴厲譴責暴力行為，決不寬貸，也將給予兩位受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。
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