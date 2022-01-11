台北市立聯合醫院中興院區2名醫護確診，為指標個案（案17570），以及同職場病房護理師（案17571）確診，另外，指標個案的男友被匡列後採檢確診，為案17572，Ct值29，北市衛生局表示，案17572於信義區餐飲業工作，已通知職場清消，同職場員工4人匡列居隔，擴大採檢6人，合計10人採檢中，將停業14天，發病前3天顧客14人已全數通知採檢。

北市今（11）日新增3本土，指標個案為案17570，為20多歲女性護理師，1月7日曾採檢為陰性，1月9日出現喉嚨痛，1月10日再出現發燒症狀，今日確診，Ct值僅13。另一名同職場病房護理師，為案17571，是30多歲女性，1月7日採檢結果也是陰性，目前無任何症狀，Ct值15。另還有一位密切接觸者，為案17570護理師的男友，1月10日被匡列，Ct值為29。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案17570是專責病房的大夜班護理師，下班就回醫院宿舍，對醫院威脅性較小，該名護理師確診後，衛生單位針對全病房同仁採檢，再驗出另一名案17571護理師。第三名確診者是案17570護理師男友。陳時中也證實，案17570工作場域為北市信義區某餐酒館的廚師。

衛生局也緊急通知業者清消，將同職場員工4名，列為居家隔離，擴大採檢6人，總計10人採檢中，另外也通知3天前曾到店裡消費的顧客14人採檢，該餐酒館今起停業14天。