北市昨日公布一例護理師確診個案，家住新北土城，新北市衛生局表示，該名30多歲的北市護理師1月11日接種第3劑疫苗後，晚間出現喉嚨痛、發燒、流鼻水症狀，12日至醫院採檢，PCR陽性，Ct值16。新北市衛生局也公布護理師足跡，7日到11日透過捷運板南線，往返海山站與忠孝復興站。
新北市衛生局表示，接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列新北接觸者共17人，採檢結果16人陰性（含同住男友）、1人檢驗中，持續配合職場疫調釐清感染源。
北市昨日公布一例護理師確診個案，家住新北土城，新北市衛生局表示，該名30多歲的北市護理師1月11日接種第3劑疫苗後，晚間出現喉嚨痛、發燒、流鼻水症狀，12日至醫院採檢，PCR陽性，Ct值16。新北市衛生局也公布護理師足跡，7日到11日透過捷運板南線，往返海山站與忠孝復興站。
新北市衛生局表示，接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，匡列新北接觸者共17人，採檢結果16人陰性（含同住男友）、1人檢驗中，持續配合職場疫調釐清感染源。
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