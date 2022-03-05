許藍方分享性學知識知名度大開，被封為「最美性學博士」，走出不倫戀風波的她，重啟事業後人氣再度攀升，更成為小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的班底之一，不過卻被網友留言勸阻，希望她不要在小S旁邊當「傻角」，對此，許藍方親自做出回應。

許藍方在臉書曬出工作美照，只見她對著鏡頭露出甜美笑容，散發出無人取代的典雅氣質，接著表示：「過好每天，做好自己」，傳遞充滿正能量的心靈雞湯，不過卻被網友開酸：「不適合妳，真的很討厭妳在小S節目的露出」，對此，她不僅未動怒，反而高EQ回應：「那就不要看有我的集數不就好了，沒必要討厭傷身嘛」，事後該網友道歉可能文字敘述有問題，她也再度回應：「那真的是我的一部分，不是人設也不是假裝，就是我有的時候真的蠻白痴的，很抱歉讓您失望！那您還是先不要看好了」。

許藍方遭網友開酸高EQ回應對方。（許藍方博士 Dr. Gracie 臉書）

許藍方高EQ回應網友。（許藍方博士 Dr. Gracie 臉書）

對此，也釣出一票網友留言力挺：「標準的吃不到葡萄說葡萄酸！好酸啊」、「有事嘛？不喜歡還跑來這留言」、「做自己快樂的事，別人的批評就當瘋言瘋語吧」、「喜歡妳的條理清晰，與氣質和自信優雅」、「這一面很有趣很可愛，專業跟私下當然就兩回事」、「你不喜歡看就不要看，基本禮貌都沒有」。

許藍方去年被拍到與王少偉約會，傳出兩人正在交往，王少偉也鬆口「不排斥有發展可能」，日前上小S節目被問到是否正在談戀愛，她害羞表示：「目前還沒有」，並沒有將話說死，也讓未來發展備受關注。