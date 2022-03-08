大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓團「酷龍」具俊曄：將來台蜜月

與汪小菲離婚不過3個多月的大S(徐熙媛)，今天帶來好消息，宣佈閃婚南韓天團「酷龍」成員具俊曄，消息曝光後震驚各界，事實上兩人如今算是世紀復合，大S與具俊曄於20多年前曾相戀，牽起他們緣分的，是「台灣玉女掌門人」蘇慧倫。

具俊曄與大S雙雙在社群上發表結婚宣言，透露了彼此結緣於20多年前，事實上「酷龍」成員具俊曄與姜元來出道前是韓國知名舞蹈演員，1996年被南韓天王級音樂製作人金昌煥發掘，安排他們組成「酷龍」出道，同年5月推出首張專輯《Are You Ready》，主打歌〈Kungtari Shabara〉大爆紅，「酷龍」的專輯收錄大量Hip-Hop舞曲、R&B及饒舌曲風歌曲，在當年這樣的風格驚艷整個樂壇。

隔年，「酷龍」推出第二張專輯《One More Time》，秉持一貫豐富新潮曲風，讓「酷龍」不但在南韓走紅，更紅到台灣、香港、大陸等亞洲國家，華語樂壇也掀起一股翻唱風潮，蘇慧倫、徐懷鈺、草蜢等人氣歌手，都曾翻唱「酷龍」的歌，也因此「酷龍」有機會來台。

當年蘇慧倫舉辦演唱會，邀請原唱「酷龍」具俊曄來台當特別來賓，大S就坐在台下的觀眾席，當時已經走紅的大S，私下是「酷龍」粉絲，她因蘇慧倫演唱會初次見到具俊曄本人，之後又有機會在節目、慶功宴等場合見到具俊曄，女方勇敢主動展開了追求，具俊曄則是第一次見到大S，就覺得她太美了，「我不討厭，所以就交往了」。

具俊曄在1998年開始與大S交往，兩人秘戀1年多，彼此努力學習對方的語言，也常當空中飛人喬裝約會，終究是傳出緋聞，而因為公司頒布禁愛令的關係，具俊曄只能公開否認戀情，大S對此心碎不已，這也成了分手的主因，具俊曄直到2010年上節目，才首度認了這段感情，表示本想著「把這秘密帶進棺材」，但後來決定在節目上公開一切，語氣盡是內疚與留戀。