S媽不爽具俊曄怒嗆「別搶我女兒」 一張圖暗示和大S現況

因大S閃婚具俊曄沒事先通知母親，導致S媽第一時間聽聞此事氣炸，還因此跟大S冷戰，揚言拒絕和具俊曄見面，昨(9日)晚間她意有所指發文，嗆新女婿「不要來搶我的女兒」，對此，一直處於和事佬地位的小S稍早接受媒體訪問回應：「算了啦，媽媽總是又愛又擔心！」

S媽最近接連為了女兒大S梅開二度先斬後奏一事受訪，她自嘲是被女兒封鎖消息的母親，又表示大S「天生叛逆」，自己根本管不動她，上段婚姻也有一樣經歷，大S當時衝動宣布嫁給汪小菲，但S媽當時其實根本還沒見過對方，女兒就要和這個男人互訂終身，直言女兒行徑超扯。

S媽昨晚意有所指發文。（圖／翻攝自臉書）

S媽後來難掩心頭之氣，直說若大S不願意道歉，S媽這輩子就不願意見具俊曄一面，開酸稱反正結婚是他們兩人的事，跟她這個長輩無關，並放話說：「不再過問女兒婚姻，希望大S也不要再插手我的事情」，但後來傳出小S從中協調，才讓S媽勉為其難點頭，願意在具俊曄隔離10天後見對方一面。

對此，昨大S經紀人表示，婚姻是兩個人的事，大S其實不希望驚動到大家，畢竟是家人，相信之後會找到化解心結的方式，而S媽昨晚在大S結婚後首度發文，曬出兩隻公雞互鬥照片說：「對著吵、吵、吵」，之後又再度發文：「不要來強（搶）我的女兒、兒子、我啄死你」。據《三立新聞網》報導，得知母親再度暴走後，小S無奈嘆氣表示：「算了啦，媽媽總是又愛又擔心！」，話中暗示明白S媽會憤怒擔心都是因為太愛大S。

稍早《ETtoday星光雲》再問S媽心情，她似乎怒火未消不肯接電話，隨後還是禮貌用簡訊說：「不管您是哪位，請不要問我『認』何事？我都不知道！謝謝」，而其中的「認」不知道是打錯字，還是暗指不想「認女婿」。