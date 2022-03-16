彰化縣議長謝典林在廖老大直播下留言願協調測速場地，說到做到。（截自廖老大臉書）

2019年12月彰化國際賽車節在田中高鐵特區登場，彰化縣長王惠美、議長謝典林（右4）都希望透過賽事，吸引更多人認識彰化。電影「賽道狂人」福特GT40GT3首次在台灣亮相，全球只有20輛，價值超過1億元。（中時資料照 吳敏菁攝）

大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆「台灣沒有快車」，人稱「賽車教父」的廖志賢（廖老大）跳出來，購入與對方同款車Audi TT RS改裝成「打龜號」，準備與對方賽車，為台灣車界爭口氣。不過廖老大日前開直播嘆借不到路測速，彰化縣議長謝典林聞訊，協調田中鎮公所出借曾舉辦賽車活動的彰化高鐵站特區，田中鎮長洪麗娜表示，只要在安全無虞下，願全力配合。

廖老大打造「打龜號」準備與杰尼龜PK，但14日廖老大開直播嘆：「我沒有輸，輸的是政府！」，表示奧迪TTRS已經如期完工，開始進入路測階段，0到100公尺測出秒數比杰尼龜快，但還需要一個1公里的長度，測試0-400公尺，因為與對方約定的是比0-400誰的加速比較快。

廖老大表示發文給台中市府，商借一條較偏遠的道路，海線的火力發電廠附近或大甲等地，卻被拒絕。因為曾說過2個月內如果成績做不出來，他就認輸，借不到測試的道路必須放棄成績，「我可以認輸，但輸的不是我，輸的是政府」，希望網友盡量幫他想辦法。

彰化縣議長謝典林在該則直播下留言：「給我一點時間，我來協調看看彰化適合的場地」，而他也說到做到，找上曾辦過賽車活動的彰化高鐵站區的場地，並連繫田中鎮公所，希望能同意出界該區路權。

田中鎮長洪麗娜說也在臉書發文表示，看到媒體報導才知廖老大因為在台灣借不到道路測速而卡關，今天（16日）接獲謝議長典林公關室電話申請，希望公所能夠同意支持這次的活動的申請。

為了幫助世界證明台灣汽車零件製造的品質保證及改裝車輛的水準，當然只要在安全毫無疑慮的情況下，願意配合辦理這樣的活動！更喊話：「廖老大加油！為台灣爭光！」。