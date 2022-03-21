台中市警察局統計去年移動式測速照相舉發達32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，暴增151.5％。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局統計去年移動式測速照相舉發達32萬6182件，與前年同期相比增加19萬6490件，暴增151.5％，平均一天舉發894件，比較從去年與前年台中市全般交通事故涉及超速的肇事件數，去年計255件，與前年同期相比減少70件，減幅21.5％，今年1月1日至3月20日，移動式測速照相舉發達8萬4006件，十次車禍九次快，開車別超速，不要和荷包過不去，保護自己也保護別人。

市警局依據全國道安資訊查詢網統計，台中市去年交通事故30日內死亡人數為283人，與去年同期相比減少42人，減幅為12.9％，降幅為六都名列前茅。

去年因新冠肺炎疫情嚴峻，警戒期間雖然人與人接觸減少，但警方執法不因疫情而鬆懈，特別加強「移動式測速照相」勤務，針對易飆車、超速等路口，採不定時、不定點的方式進行取締。

防制超速所造成的交通事故，警方也提醒民眾勿存有僥倖心態，認為因疫情期間警方會降低執法強度。

市警局統計今年1月1日至3月20日止移動式測速照相舉發8萬4006件，發生涉及超速交通事故計57件，與前期相比減少21件，減幅26.9％。

市警局強調，持續防制交通事故發生，擇定轄內易超速違規及肇事熱點，運用移動式測速照相科技設備提升執法強度並彈性規畫測照地點。

交通警察大隊指出，有執行測速照相的地點前，都有依規定設置「警52」測速取締標誌，提醒並警示來往用路人前有測速照相執法，依據調查，高能見度及積極的交通執法對於降低交通事故是有影響的。

台中市警察局局長蔡蒼柏強調，警方會持續針對台中易超速肇事路口規畫移動式測速照相取締，結合守望勤務防制事故發生，呼籲駕駛人注意道路速限規定，小心駕駛確保安全，避免受罰，也減少事故發生。

警方持續針對台中易超速肇事路口規畫移動式測速照相取締，結合守望勤務防制事故發生。（民眾提供／盧金足台中傳真）