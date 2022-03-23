台2線大型車交通事故頻傳，瑞芳警分局將加強取締。（警方提供）

台2線為新北往返宜蘭、花蓮的主要幹道之一，常因大型車搶快、爭道、超車、惡意逼車等導致事故發生，今年迄今已發生大型車事故29件，造成3人死亡。新北市瑞芳警分局長謝龍富為遏止大型車危險駕駛，已編排偵防車偽裝成民車，在台2線沿途機動蒐證，蒐證齊全即予以告發，罰款從6000元起跳，甚至吊銷駕照。

據統計，今年1月至今台2線新北市轄內共發生46起交通事故，其中大貨車、砂石車、曳引車等大型車事故計29起，占比超過6成，已不幸造成3人死亡。謝龍富年初就任分局長後，積極尋求解決之道，日前召集分局幹部討論，研議加強取締大型車違規，避免台2線重大交通事故一再發生。

瑞芳分局交通組長黃啟峰峯表示，目前已編排多輛偵防車偽裝成民車，前後裝設行車記錄器，並安排便衣員警在車內手持錄影機，機動在台2線沿線以安全速度行駛，如遇大型車有惡意逼車、超速等危險駕駛行為，將全程錄影蒐證，事後予以開單告發。

此外，分局也將持續不定點、不定時機動編排測速照相等勤務，另對台2線龍洞87.3公里至85.3公里路段及台2線106至113.5公里等易肇事路段，未來將實施區間測速。

謝龍富呼籲，大型車惡意逼車等危險行為除須負擔高額罰鍰外，因而肇事亦須負刑事責任，甚至吊銷駕照，得不償失。為廣大用路人的行車安全與順暢，警察執法不會間斷，籲請大型車司機勿違規及危險駕駛，應遵守各項交通法規，共同維護用路人安全。