彰化縣政府19日在溪湖糖廠辦理第2場就業博覽會，邀請43家廠商參與徵才，還特別規劃農業徵才專區。（吳敏菁攝）

彰化縣政府19日在溪湖糖廠辦理第2場就業博覽會，邀請43家廠商參與徵才，還特別規劃農業徵才專區，提供1500個以上工作機會，最高薪資6萬7千元，縣長王惠美也指出，彰化目前基本薪資是2萬5250元，平均薪資確實較台中差了3千元，再次呼籲企業，員工是公司最大的資產，希望企業能夠拿出誠意改善低薪。

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，走訪基層發現，不論是農作或畜產也缺人才，所以這場次特別規劃「農業徵才專區」。另提供「時尚造型區」、「就業探索區」，還有「健康體驗區」，並有「國軍及海岸巡防署人才招募中心」等攤位，提供求職民眾更多元的求職選擇。

王惠美表示，透過後台大數據研究，彰化確實與台中市薪資平均相差3千元，縣府今年7月畢業季推出青年創薪加倍領獎勵補助，希望應屆畢業的青年朋友留在彰化，也希望企業拿出誠意改善低薪，公私協力把薪資提升，藉由提高薪資來留住縣內優秀青年人才，企業界一起來留才。3月26日彰化縣青年職涯中心即將開幕，主要讓青年朋友能夠瞭解自己方向。

勞工處表示，相關徵才活動訊息或職訓課程可隨時至縣府所設立的8處就業服務台洽詢、撥打免付費專線0800529191（我愛就業就業）、上網到縣府首頁活動快訊查詢。