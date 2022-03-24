近期油價、蛋價等民生物資高漲，政府祭出降稅、協調業者凍漲相關措施，民眾黨立委邱臣遠、高虹安今天呼籲，政府應透過現有法規，為中小企業節稅、為台灣勞工加薪，實質讓民眾有感，以減輕生活壓力。

烏俄戰爭拖累貨運與生產，加上主要經濟體對俄國的制裁，推高能源與農產品的價格，縱使財政部調降油氣類貨物稅、黃小玉營業稅，恐怕也難以平抑物價，根據主計處資料庫進口物價指數，從2021年2月到2022年2月，進口物價成長超過10％的項目，集中在肉類、植物類、能源、木材和金屬類，進而衝擊食品和製造業，例如玉米進口物價上漲35％、原油上漲48％、鋼鐵上漲26％、鋁及其製品上漲31％。

邱臣遠指出，根據主計處統計，去年全年實質經常性薪資負成長為4萬1422元、年減 0.04％，是近5年來首次負成長，可見物價高漲已經開始侵蝕薪資的成長率，政府除了「降稅、強行壓低商品價格、道德勸說業者不漲價」外，現行制度中其實就有改善物價飛漲的解方。

邱臣遠表示，《中小企業發展條例》第36-2條規定，在行政院發布失業率連續6個月高於一定數值下，企業為本國籍員工加薪，可折抵當年營利事業所得稅，該措施只在2016年實行過一次，當年失業率為「連續6個月高於3.78％」，相較之下2021年全年失業率升至3.95％，是近7年新高，政府卻遲遲未發布加薪抵稅相關公告，顯見對於解決物價飛漲，政府仍未盡「洪荒之力」。

高虹安也提到，《中小企業發展條例》中的「加薪抵稅」，屬於2015年提出的「加薪四法」，2016年民進黨把完成《最低工資法》當成競選承諾，然而執政6年來兩者都沒有落實，若調薪的中小企業比例達到2015年經濟部樂觀預估的30％，有望立即創造總計142.2億元的勞工薪資成長，並且帶來82.16億元民間消費機會，如果政府加強推廣，調薪的中小企業比例達到30％，並非不可能。

高虹安指出，2015年修法時經濟部「稅式支出評估報告」計算方式，就算只有10％中小企業響應加薪，也可為基層員工增加至少共47.4億元的薪資收入，創造27.38億元的民間消費，企業也能從勞工消費增加中，獲得更多營收。

高虹安表示，根據yes123求職網2021年底的調查，2022年有68％的企業計畫加薪，政府往後若要實施「加薪抵稅」，應考量2016年實施的經驗，擴大宣傳管道、妥善輔導中小企業實質為勞工加薪。