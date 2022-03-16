「賽車教父」廖老大打造的「打龜車」，16日被網友在台中梧棲附近直擊。（翻攝臉書《爆廢公社二館》）

不少網友都擄獲野生「打龜號」。（翻攝臉書《爆廢公社二館》）

有「賽車教父」廖老大稱號的汽車零配件改裝製造商廖志賢，因不滿大陸網紅杰尼龜「HG杰爺」批評台灣的車不快，自費改裝進口名車奧迪TT RS，準備和杰尼龜一較高下。今（16日）有網友分享，在台中梧棲擄獲野生「打龜號」，照片曝光，讓眾多網友嗨翻：要打龜了！

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享照片：「聽說這台車全台最火的TTRS」，只見照片中一輛黃色車殼、沒有車門的TTRS，被一輛高速公路拖救車載著在馬路上行駛。原PO並補充是在台中梧棲三井附近拍到。

多名網友也在留言處貼出同一輛車的照片，眾多網友看了興奮表示：「打龜號」、「是打龜號」、「算是在為台灣爭光的車」、「打龜啦」、「打龜號加油！」、「台灣之光」、「勇者打龜號，打到烏龜罵罵號。」、「敲爆龜殼」、「打敗傑尼龜」。

「賽車教父」廖老大日前在直播中提到，想申請道路測試0-400公尺的車速，被台中市府說「NO」，強調「我沒有輸，輸的是政府」，彰化縣議長謝典林得知此事，協調田中鎮公所出借曾舉辦賽車活動的彰化高鐵站特區，田中鎮長洪麗娜回應願意配合，因此網友推測「打龜號」應是出發前往彰化測試。

大陸抖音博主「HG杰爺」日前開嗆「台灣沒有快車」，讓人稱「賽車教父」的廖志賢（廖老大）站出來要為台灣車界討公道，購入與對方同款車Audi TT RS改裝，兩岸賽車大戰引關注。不過廖老大14日在臉書直播，不滿向台中市府提出申請1公里的長度道路遭拒；市府則表示，道路原則均低於80公里／小時，建議另尋合法試車場地或賽車場，維護道路交通安全。