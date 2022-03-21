打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

人稱賽車教父、廖老大的廖志賢，帶領工作團隊到溪州測試「打龜號」100公尺加速。（謝瓊雲攝）

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，下午現身溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場。（謝瓊雲攝）

台灣賽車教父廖志賢砸400多萬重金改裝打造的「打龜號」，下午現身溪州鄉濁水溪畔一處私人飛行教練場。（謝瓊雲攝）

台灣賽車教父「廖老大」，不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」說台灣沒快車，自費改裝奧迪TT RS「打龜號」，17日在溪州私人飛行場試車，跑出時速從0飆到100只花2.16秒的好成績，而當天駕駛「打龜號」的車手，是有25年賽車經歷，征戰國內外比賽的D2賽車手、「南霸天」郭國信。

「打龜號」17日在溪州私人飛行場試車，測試從0加速到100公尺，結果飆出2.16秒的好成績，而試車的車手曝光，正是「南霸天」神車手郭國信。當天郭國信也在臉書發文：「今天測得成績我很滿意，謝謝大家的關心及支持」。

據《ETtoday新聞雲》報導，郭國信表示與廖老大合作10多年，也協助「打龜號」的打造、設定，雖然自己04加速賽的經驗較少，不過17日飆出2.16秒的紀錄，讓他相當滿意，之後的測試也會由他來開，。

廖老大17日指出，加速快關鍵在馬力、輪胎及道路有關，尤其是起跑的頭100公尺，多數跑車都有千匹馬力，前面100公尺起步贏、就贏了；廖老大說，大陸網紅的紀錄是0到400公尺加速花8.93秒，目前亞洲紀錄是8.62秒，而他的目標是要打破亞洲紀錄；若能順利破亞洲紀錄，他還會再砸重金改裝一輛更快的，準備打破世界紀錄的車子。所以現在無論如何，都一定要先突破8.93秒才行。