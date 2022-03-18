廖老大超正女兒曝光 仙氣外表現身父親直播「溫柔叫賣」

台灣賽車教父「廖老大」因與大陸網紅HG杰爺隔空互嗆，打造「打龜號」與對方對決賽0到400公尺加速時間，廖老大為此聲名大噪，日前他在臉書直播上義賣毛巾，女兒也現身幫忙叫賣，白皙皮膚與氣質仙氣曝光讓網友暴動，留言紛紛喊「岳父好」、「太美了吧」。

廖老大昨（17）在臉書開直播義賣毛巾，過程中還找來自己的女兒幫忙叫賣，沒想到女兒素顏入鏡，白皙氣質的臉蛋搭配一頭烏黑秀髮，十足散發著仙氣，女兒對著廖老大說「剛睡醒呀」、「我要講什麼，好尷尬」、「幫我爸爸買毛巾」，溫柔語氣讓網友嗨翻，網友紛紛留言「女兒好正」、「太美了吧」、「女兒太孝順了」，還有人喊說「岳父晚上好」。

日前廖老大在臉書直播上義賣毛巾，女兒也現身幫忙叫賣，女兒白皙皮膚與氣質仙氣曝光讓網友暴動，留言紛紛喊「岳父好」、「太美了吧」。

日前廖老大在臉書直播上義賣毛巾，女兒也現身幫忙叫賣，女兒白皙皮膚與氣質仙氣曝光讓網友暴動，留言紛紛喊「岳父好」、「太美了吧」。

廖老大還在直播對女兒說「妳花我這麼多錢，幫忙賣一下毛巾啦！說阿娘喂~來買一下毛巾啦」，女兒則一臉相當難為情，廖老大則繼續教女兒喊「王董很久沒來了，來捧場一下買毛巾」，有趣互動笑翻網友。

被網友稱為「台灣賽車教父」的琦玉國際53歲負責人「廖老大」廖志賢，因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」在直播開嗆「台灣沒有快車」，廖老大因此氣得跳出來打造「打龜號」，日前「打龜號」已在彰化順風飛行俱樂部測試，廖老大說目標是打破亞洲紀錄，0到400公尺加速花8.62秒以內。