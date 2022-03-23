毫無求生欲的男人！1名網友日前被妻子嫌棄說話很兇、不溫柔，妻子說希望他能「像把我捧在手心一樣」地對待她，沒想到網友竟馬上傳出1張「手捧骨灰罈」的照片，還說「這樣嗎，上車喔，過橋了」；其他網友看完紛紛為他默哀，留言說「真勇者，願你一路好走」、「願原po安息，清明節她就去看你了」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文貼出1張對話截圖，圖片中他與妻子有好幾段電話通話，妻子之後說「x車，是不能好好講話嗎」，妻子要求他說話溫柔一點，他則反問妻子怎樣的溫柔方式，妻子則舉例「像把我捧在手心一樣」，沒想到男子之後竟傳送1張照片。

網友被妻子嫌棄說話很兇，妻子說希望他能「像把我捧在手心一樣」地對待她，網友馬上傳出1張「手捧骨灰罈」的照片，還說「這樣嗎，上車喔，過橋了」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

男子之後傳給妻子1張「手捧骨灰罈」的照片，意即「捧在手心」，男子之後對妻子說「這樣嗎，上車喔，過橋了」；其他網友紛紛留言「你真的活膩了，小三準備上位了嗎」、「願原po安息，清明節她就去看你了」、「真是溫柔的捧在手心」、「真勇者，願你一路好走」、「彰化代表，獻花獻果」、「明年的今天是忌日？」「沒有求生欲的男人」、「真的是夠白目」、「我覺得，我需要那張圖」、「已經放棄求生欲了嗎」、「想知道已讀後的回答」。