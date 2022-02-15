從危機到轉機 徐榛蔚前線指揮化險為夷

對縣市首長而言，除施政推動外，最大考驗是無法預測的危機。花蓮縣長徐榛蔚曾談到，地震颱風等天災是最大施政壓力，尤其地震無法預測，而在2021年10月1日下午3點，花蓮市前曼波飯店舊建物因施工問題，無預警橫倒在路中，瞬間成為全國焦點，徐榛蔚親上前線徹夜指揮，20小時內道路恢復雙線通車。

市長徐榛蔚親上前線徹夜指揮，20小時內道路恢復雙線通車。(圖/業者提供)

2021年10月1日下午3點，位在花蓮市中心國聯五路的曼波飯店，因為老舊要重建，舊建物施工時竟發生倒塌意外，龐然大物橫倒在路中，第一時間縣府進駐救災並成立災難應變中心，徐縣長第一時間趕到現場指揮各單位救災，很快地，衛生局設緊急救護站、社會處聯絡受災戶、社工人員訪視附近停電家戶、花防部支援大型照明設備等等，縣府相關單位全動起來。

10月上午5點上班前，搶先恢一線道通車，11點即完成二線道路面重新舖線通車，事發20小時內，市容完全恢復原貌。在搶救現場徹夜未眠的徐榛蔚談到救災，她強調：「就是要把事情做好，把在馬路上龐然大物移除，趕快恢復市容，大家心情才不會焦慮」。畢竟花蓮是一個觀光城市，協調所有單位做仔細分工，是徐榛蔚最重要任務，包括第一時間的生命探測、建物移除規劃、路面重新舖劃等，所有工作要求同仁以同理心面對。

推動政策，打造友善環境，幸福城市。(圖/業者提供)

徐榛蔚說，政府不能像公衛門，公部門必須打造友善環境，讓大家能安居樂業，為了將花蓮打造成智慧城市，縣府設立智慧戰情室，每項政策都要精準，有時她覺得自己很嚕嗦，就是希望把每件事都做好，各局處首長都能完整知道想法，政策才能精準推動，成為吸引青年返鄉、同時也讓老人小孩婦幼都得到良好照顧的幸福城市。

推動政策，青年圓夢基地打造安居樂業的好所在。(圖/業者提供)

花蓮三年更精品 徐榛蔚用微笑承壓

三年多的施政經歷，徐榛蔚帶領的縣府團隊面臨不少考驗，再大壓力都認真面，喜歡孩子的縣長，在一聲一聲的茉莉花歌聲中，一臉滿足地陶醉在孩子們稚嫩而清亮的歌聲中，她說自己不是最聰明，但她喜歡每個角色，也全力投入去做，難怪在學校看到她和學生唱歌、在豐年祭中幾乎每首歌她都會跳和唱，毫無生澀。

除了兒童老人外，青年也是花蓮的寶貝，徐縣長提到特別為年青人打造的青年成家住宅，可以讓年青人安心地住下來，這裡也得國家卓越建設獎，只要250萬，年青人就可以安心地搬進有房有地的新家。在進入徐榛蔚的祕密基地-傳統小市場，就可看出她是愛買菜做菜的縣長。

問徐縣長最愛哪個角色？她說，要做自己最好，以前只要有空就儘可能自己買菜菜，可以紓解壓力，所以談到菜價騙不過她。

她，就是走進市場、走到學校、踩在農地，危機第一線上全程坐陣的徐榛蔚。

花蓮縣長徐榛蔚檔案

1968年10月12日天秤座

中國國民黨

中國文化大學音樂系學士（主修笛子、副修鋼琴）

曾任立法委員

丈夫為現任立法委員及前任花蓮縣縣長傅崐萁、育有二女一子。