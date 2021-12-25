原花蓮特教學校美崙舊址，校區占地廣達5500坪，改造成「婦幼親創園區」，徐榛蔚與地方各界剪綵啟用。（王志偉攝）

「婦幼親創園區」部分教室改造為多元功能性的空間，讓園區草地變成家庭遊戲場，提供家庭從小孩、婦女到老人，全人使用的多元空間園區。（王志偉攝）

縣長徐榛蔚率縣府團隊，細數政績。（王志偉攝）

花蓮縣長徐榛蔚關注婦幼福利，將花蓮特教學校美崙舊址改造為「婦幼親創園區」，今在就職三週年揭牌啟用，將提供婦幼一處學習交流場域，她同時率縣府團隊向縣民細數施政成果，雖對於是否連任未鬆口，但徐榛蔚強調，選民給的託付，努力一步步落實把它完成，「我相信腳步不會停止，而是不斷不斷地往前走」。

位於縣府旁，原花蓮特教學校美崙舊址，校區占地廣達5500坪，縣府將校區改造開放，以婦幼為主軸，兼具共融、共學、共享、共創、共好5大目標的園區，提供婦女成人學習休閒、孩子自由奔跑玩耍的空間，並將園區教室改造為多元功能性的空間，讓園區草地變成家庭遊戲場，提供家庭從小孩、婦女到老人，全人使用的多元空間，活化園區為縣內社區家庭交流中心。

徐榛蔚就職3週年「花蓮快樂親子派對」，包括丈夫、立委傅崐萁、鄭天財、多位鄉鎮長與縣議員到場。徐榛蔚強調致力打造花蓮成「慢．精品．花蓮」風格城市，提及施政報告有十大亮點，十大願景，還有十全十美。蘇花改通車後，5G智慧城市美崙綠網得到國家卓越建設獎，青年住宅也得到國家三個標章與國家建設獎，還有箭瑛大橋改建，也在去年得到國家卓越建設獎，拉庫拉庫溪的佳心舊社，同樣獲得國家卓越建設獎。

徐榛蔚表達重視原民文化，陽光電城改成原民創新創業的基地，發想原民的工藝，餐飲，設計，培養，培力。未來跟中央合作的海資館，在海洋聚落裡面，有海洋文化與海洋知識，和海洋文創的基地。

另外還有警政消防，其中，消防局今年揭牌落成的花蓮市分隊得到金質獎，明年要落成的是瑞穗分隊與吉安分隊，還有特搜訓練中心，另外未來水璉分隊也要開始來進行，豐濱分隊明年即將完成，警察局的警政智慧大樓，表達重視是會安全一環等。

徐榛蔚重視婦幼福利，從孕前營養金，到產後做到一歲半，讓孩子從母體中得到營養，花蓮是0-15歲入園入學不用錢，優質教育要向下扎根，向上提升，跟東華大學、慈科大合作到大學端，為花蓮留住潛在人口紅利，從就學期間連結到就業，返回花蓮創業創新，在地創生。

徐榛蔚強調，進入縣府服務這3年，最開心希望看到所有鄉親臉上就是笑容，「我要繼續不斷往前走，很認真努力對這塊土地家人給我的託付，努力一步步地落實把它完成。更希望看到家人的臉上充滿快樂以及幸福洋溢的時候，就是我最大的滿足。」

至於媒體關注是否表態連任，徐雖未鬆口，但她說「我相信這個腳步不會停止，而是不斷不斷地往前走，因為我們每個人都是手攜手心連心，花蓮縣府不斷轉動往前走。」