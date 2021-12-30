拿莫・伊漾指導新城國小小球員打擊。（球員工會提供）

2021球員工會回饋列車29日來到花蓮新城國小，富邦悍將于森旭攜手味全龍隊拿莫·伊漾回到家鄉花蓮，兩人都說，能回到花蓮參加這麼有意義的活動既興奮又期待，希望可以啟發更多愛棒球的孩子。

來到花蓮首站來到位於新城國小旁一間不賣書、只賣咖啡的練習曲書店，小小書店藏著創辦人胡文偉對棒球的熱愛以及翻轉偏鄉教育的夢想，他的太太LULU受訪時表示：「練習曲書店創辦的初衷是希望陪伴這些孩子成長，我們提供空間、陪伴他們寫功課閱讀，希望他們在場上奮力拚戰、在場下也要拾起書本，養好不會怕書、也不會怕輸的好習慣。」

練球時間一到，棒球隊的孩子著裝準備從練習曲書店出發，于森旭與拿莫·伊漾也加入隊伍，一同步行到球場，兩人同時說道，彷彿回到自身學生時期的練球時光非常懷念。

熱身完畢，首先由于森旭指導小球員們滾地球守備練習，除提醒重心要壓低外，更親自下場示範，讓每位小球員更清楚動作要領。打擊練習則是由拿莫·伊漾擔任教練，拿莫·伊漾細心的調整每一位小球員的揮棒動作，經過提點後，小球員們也更能抓到打擊訣竅。

新城國小棒球隊孫翊緯教練說，有職棒球員親自指導的機會非常難得，小球員們都非常認真的學習，期盼有朝一日他們也能成為職棒球員。

在依山傍水的新城國小與熱情的小球員們共度下午時光，于森旭回想起小時候說道，以前看到有職棒球星來學校時都會超級開心，現在自己成為職棒球員後，希望能帶他們基本觀念外，最重要的是從小培養正確的態度。

拿莫·伊漾則提到，看到小朋友眼神中散發對棒球的熱愛，也提醒自己不忘初衷、快樂打球，此趟花蓮行像讓自己重新充電般，自己也調整好心態，準備新賽季的到來