富邦悍將新任教練，呂宗恩（左起）、許文錚、詹智堯、丘昌榮、黃泰龍、劉家豪、呂祐華。（季志翔攝）

富邦悍將3日展開重訓營，這也是新任總教練丘昌榮首度與球員正式見面，他表示，這3周訓練主要是要幫助年輕球員打底，之後與資深選手一起配合，「今天第一天訓練，滿充實的。」

富邦今天在新莊棒球場展開重訓營，這也是全新教練團首度與球員面對面，除了目前正在自主訓練的林哲瑄、蔣智賢、林琨笙、高國輝、高國麟、林逸翔、郭俊麟等7人加上林益全、陳鴻文2名提FA的球員外，共有50名球員參加。

上午先是進行投手技術方面訓練，下午則輪到野手，教練團也趁空擋開會，針對今年的作戰、訓練、暗號等做安排。丘昌榮表示，這次的重訓營原本是針對28歲以下的選手，但有些中生代球員也主動參加，「今天是第一天，大家看起來都滿有活力的。」

會安排這次重訓營，主要是希望能藉此機會讓年輕球員能學會在休季時安排訓練計畫，丘總說：「有些年輕球員在這段時間不太會安排該做什麼訓練，旅外球員他們這段時間都會自主訓練，而不是完全休息，剛好公司也願意提供場地讓他們提前回來訓練，希望他們2、3年後成熟了，也可以自主，確保他們回來練習時不會受傷。」

丘總表示，這3周訓練原本只針對重訓部分，但後來他認為應要加入技術及體能，「因為這樣能讓年輕球員動作更穩定，我個人覺得這一塊是滿重要的。」今天也是一、二軍所有教練團首度全員到齊，與老隊友一同黃泰龍再一起共事，丘昌榮笑著說：「他話比較多，我就可以少講一些話。」