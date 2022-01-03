富邦悍將在新年首個工作日就宣布補強消息，簽下王勝偉、陽耀勳跟洪聖欽，總教練丘昌榮說，3位都是非常有經驗的選手，希望能藉此補強野手及投手戰力。

丘總說：「中線補強就是勝偉，耀勳就是外野這邊的攻擊，雖然他年紀有些年長，但各方面的能力，像是速度、打擊、經驗值都有一定水準，洪聖欽也是先發、長中繼的投手，過去這幾年吃局數能力還是有的，這就是補強這3人的用意。」

丘昌榮季後離開中信兄弟，改披藍衫執教富邦，沒想到過沒多久，老戰友王勝偉也來富邦聚首，他笑說：「這就是緣分吧！」丘總認為，富邦陣中還有一些有潛力的年輕中線內野手，但他們還需要一些時間磨練，「等他們準備好再上來，不然倉促上來可能會有些挫折，對他們心理層面也會有些影響。」

至於如何使用王勝偉，丘昌榮表示，會再找時機點、看狀況，「目前二、遊還有點空間，雖然他的年紀稍長，但他的經驗值很好，就看怎麼跟李宗賢、于森旭、王正棠來搭配使用。」3人預計在重訓營第2周加入球隊訓練。