中華職棒2022賽季將於4月點燃戰火，各隊除了透過冬訓、春訓累積能量，也把握時間補強戰力，統一7-ELEVEn獅4日和有旅外經驗的資深好手胡金龍簽下一年合約，希望胡金龍以經驗為球隊強化攻擊實力，未來將和陳鏞基在打線上組成「金鏞連線」；另外，獅隊投手陳育軒向球隊表明任意引退，球隊基於尊重選手個人意願同意，也祝福陳育軒轉換跑道後順利平安。

以下是統一獅新聞稿：

2022年中華職棒賽事預計於今年四月正式開打，獅隊戰力補強，針對各隊非60人名單依據球隊隊形戰力需求予以補強，胡金龍自2013旅外歸國加盟中職，待過義大犀牛及富邦悍將，目前生涯安打數1042支，全壘打80轟，平均生涯打擊率三成五三，球隊肯定胡金龍穩定攻擊能力，爭取加盟，今日球隊與胡金龍完成簽約，簽訂一年合約，簽約薪資待球隊整體薪資談定後一併公布。

去年底，獅隊投手陳育軒向球隊表明任意引退之想法，球隊予以慰留溝通，但最後基於尊重選手個人意願，同意申請「任意引退」，球隊也祝福陳育軒未來轉換跑道後，一切能夠順遂平安。