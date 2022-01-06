110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第三階段預賽，本季高雄師大面臨球員離隊、受傷之苦，目前只剩13名可用之兵，讓教頭徐耀輝坦言是執教高師以來首見的特殊情況，不過球員努力拚一口氣，6日面對中原大學在首節落後下即時回魂，最終84比68收下本季第3勝，期許本階段能4戰全勝，保住8強希望。

徐耀輝指出，球隊有4名球員離隊，加上傷兵，現在僅有13人，其中3人是一般生，全隊平均身高大約182公分，要和一級許多強隊競爭確實不易，是他執教高師後第一次遇到人手吃緊的狀況，所幸球員都很認真，包括一般生也努力跟上腳步，儘管難度不小，仍希望本階段4場賽事都能搶下勝利，為球隊拚出8強希望。

此役高師隊長、大四的林子洧以身作則，攻下全場最高28分，創下個人UBA單場得分新高，並抓下10記籃板，徐耀輝稱讚子弟兵成為隊長後一直有心帶起球隊，練球、比賽特別認真，自信心夠且不怯場。

賽後林子洧不敢置信個人得分創UBA新高，笑說：「大概是換Kobe鞋有用！」他並說，上階段預賽球隊戰績不理想、氣氛低迷，聖誕節透過交換禮物轉換心情，跨年連假也是大家一起留在球隊練球，晚上教練就叫大家早點休息，新年第一天繼續早起訓練，透過這樣的團隊互動再度凝聚士氣，至於個人數據，他說：「真的沒有多想，就是專注比賽本身。」