高雄師大7日在富邦人壽大專籃球聯賽男一級預賽，終以59比46擊退文化大學，目前4勝4敗，排名第9，起碼在台灣大學體育館進行的預賽兩場全勝，套句高師教練徐耀輝的說法，「我們已經完成二分之一，繼續朝著這個階段4戰全勝目標邁進。」

高師大四中鋒蔡鎮嶽今天拿下10分、11籃板的UBA生涯首次雙十，徐耀輝表示，蔡鎮嶽擁有不錯的身體素質，卻因高中只打社團，直到進來高師才接受正規訓練，但他希望蔡鎮嶽可以多看田壘的影片，「我希望他以田壘為樣板，起碼外線要練起來。」

徐耀輝認為，以蔡鎮嶽的條件與身手來看，只要留下念研究所再打1年，應該就會具備打職籃的身手，「鎮嶽的家裡環境很好，也不需要他打球賺錢，只是我相信只要讓他多打1年UBA，絕對可以去試試看職籃舞台，當前先以練好外線為主。」

聽到教練這麼說，蔡鎮嶽有點不好意思回應，「其實我已經考上高師研究所了，因為我知道自己還不夠資格打職業，以後是否真的走上職籃這條道路，還是看自己今後表現而定，我有去高雄兩支職籃球隊現場看過球，真的挺熱鬧的，我也很想去打。」

「我在高師的工作就是防守對方外籍生，儘管噸位有差距，但我會用彈性與速度彌補，也沒特別吃力，」蔡鎮嶽表示，「我當然希望能跟田壘一樣擁有優異外線，所以我會繼續苦練，不過我在國內喜歡與想要模仿的球員，還是我的學長羅振峰(桃園雲豹)，可惜現在他受傷了。」