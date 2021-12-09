110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第二階段預賽接近尾聲，台灣藝大在本階段最後一場以93比65賞僑光科大5連敗，並以5勝1敗戰績離開高雄，接下來後面兩街段預賽要再繼續累積更多勝利，期待能暌違5季重返8強。

本季加入台藝大的外援阿拉薩（Joof Alasan）的加入提供球隊火花，2002年出生、來自甘比亞，12歲開始打籃球，過去曾在塞內加爾甲級聯賽出賽過，去年初在P. LEAGUE+新竹街口攻城獅總經理高景炎引薦下準備來台，因為新冠肺炎疫情延了8個月才抵台，並安排進入高中就讀、再進入UBA磨練。

對於來台打籃球、生活相當有想法的阿拉薩，透露自己就是要盡所能幫助球隊爭取榮耀，「每場比賽我就做好本分，我很喜歡領導、幫助球隊邁向勝利的感覺，雖然這階段預賽我們輸了一場，我相信球隊可以再贏更多場，台藝大事不錯的隊伍，球員間化學效應很不錯。」

在高雄義守大學體育館進行的6場比賽中，阿拉薩幾乎場場打超過32分鐘，他不擔心體力問題，「我一上場就全神貫注，只想著如何全力支持隊伍。」

阿拉薩直言自己和其他大專勁旅的外籍生不同，「大家能力都很好，但我們每個人都有自己的設定、目標，所以都不同。」台藝大教頭葛記豪也說阿拉薩和其他外籍生不同之處在於可能大部份都是教練給什麼任務就去做，但阿拉薩會跟他表明自己的意見，「例如他想要在比賽拿30分，就會希望一直留在場上達到自己設定的東西，對僑光這場，則是他發生幾次失誤後示意我換他下場冷靜，沒多久他告訴沒事了，就讓他回到場上。」

葛記豪補充，球隊從王輝盃開始，都會按照不同進程給球隊設下不同目標去達成，這階段預賽低標就是5勝，球員也順利做到，「不過球隊目前傷兵不少，很多人都是帶傷硬撐，就先顧好這個環節，以更好的狀態迎接後續賽程。」

台灣藝大曹薰襄17分、8籃板、8助攻表現全面。（大專體總提供）