因應全球多元生產基地與彈性生產需求，製造業從自動化逐步邁向智能化發展，遠傳電信攜手廣運、友上、迅得等國內製造營運系統整合（OTSI）廠商，以世界第一5G網路及豐富建置經驗，結合產線營運、生產設備設計、系統整合規劃等服務，實現製造業多元場域智慧應用，於15日開展的「2021台北國際自動化工業大展」和12月21日登場的「台灣電路板產業國際展覽會」接力展出。

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，5G垂直應用將在製造領域迎來蓬勃發展，遠傳除了協助製造業夥伴規畫與建置5G專網，更透過與OTSI廠商結盟，建構完整、專業的智慧製造解決方案，包括AGV搬運、智慧倉儲等應用，針對各類生產製造廠域提供客製化服務，提供業者迅速靈活轉型升級，輕鬆與智慧製造新時代接軌。

在工業4.0自動化場景下，物聯網技術過去多半採資訊定時回饋，5G企業專網架構則可收集大量產線數據與資訊並即時回傳分析，使管理者即時掌握產線全貌，並得助益於AI技術的應用。另外，以往AGV搬運設備控制訊號有Wi-Fi中斷影響、佈線成本高昂、缺乏變動彈性等問題，而5G則有效解決上述產業痛點，有效提升生產效能與效率。

2020年遠傳已成功協助台達電子建置全國第一座5G商用智慧工廠，創下單位面積產值提升75％、人均產值提升69％的高效益表現。

曾詩淵強調，遠傳5G企業專網是為製造業夥伴打造專屬行動網路充分享受專屬基站與網路資源，涵蓋廣泛、無設備數量限制，讓產線調整更具彈性，降低人為疏失，高速穩定的5G專網網路更能確保機台控制與資料安全，有效管理維護成本。

「2021台北國際自動化工業大展」展出期間為12月15日至18日，遠傳與廣運、友上於台北南港展覽館一館4樓L818、M1120展示AGV、智慧倉儲等應用；「台灣電路板產業國際展覽會」展出期間為12月21日至23日，遠傳與迅得攤位於台北南港展覽館一館1樓J1201。