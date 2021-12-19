「今天是我們姊妹生涯第一次在聯賽對上，感覺有些微妙，也不太習慣，還好我們賽前已有心理準備，調適得也OK，第3節我不慎摔倒，姊姊還拉我一把，兩人雖沒講任何一句話，但一切盡在不言中。」台體大二後衛謝亮平這麼說，她和就讀台北護大的大二前鋒謝偉平是雙胞胎，兩人19日在UBA舞台對決。

19日的110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，台體大靠決勝期一波11比0攻勢，包括大四的陳亦璇3記三分彈、後衛林佳儀2分，終場70比58擊敗台北護大，兩階段預賽打完累積5勝2敗，暫排第6，尋求連兩季晉6強，保有一線生機。

但此役另一聚焦，卻是雙胞胎謝偉平、謝亮平，姊妹倆從苗栗大同國小起啟蒙打籃球，歷經少年籃賽、JHBL、HBL、UBA，十餘年來首次不當隊友、改當對手，在學生聯賽初次對決，兩人都極重視，儘管強調平常心，尤其姊妹情深，卻得公私分明，誰都不想輸給誰，最終台體略勝一籌，妹妹謝亮平拿8分、4籃板、8助攻、3抄截，助攻數創個人生涯單場新高，活絡台體攻勢，甚至比上季大一菜鳥球季，她打9場合計才7助攻，這回一戰就超過。

開季7場謝亮平均10.1分、3.3籃板、2.7助攻、2.4抄截，先發站穩，更是台體後場安定的力量，姊姊謝偉平位置跟妹妹不盡相同，兩人對到次數不多，但還是小擦火花，謝偉平帳面數據4分、3籃板、2抄截略不及妹妹，防守卻做了無形貢獻，北護一直緊咬不放，第4節決勝期才被台體拉開，她是關鍵角色之一。

謝偉平守優於攻、謝亮平攻優於守，姊妹倆在這場另類的UBA對戰各司其職，除了團隊輸贏，兩人各擅勝場，其實難分軒輊，尤其精神層面，她倆更為過往並不多見的姊妹對決，做了很棒的詮釋，謝亮平所屬的台體目前戰績雖5勝2敗，但因已輸給保住6強的最大對手台科大，台體欲連兩季晉6強，某種程度小有難度。

至於開季7連敗的北護，隊史一級首勝等再等等，且面臨保級問題，下月最後階段4連戰，依序對北大、成大、清大、台科大，起碼得拿2勝，否則可能掉到第11、12名，下季恐得降回二級。