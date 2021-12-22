因為隊友受傷，普門高中林湘凌比預期早一年領到HBL參賽球衣，而且高一就能站上先發，而她初生之犢不畏虎，希望幫助球隊前進4強，為自己爭取到參加新人后票選的資格。

畢業自七賢國中的林湘凌，也算是這次HBL高雄賽事「地主」，國中開始參加一些三對三，原本是興趣，國中才開始正規球隊訓練，原本預期進入普門後，要高二才會在HBL亮相，不過因為原本12人名單有球員受傷，臨時讓林湘凌提早進入HBL洗禮。

「人生第1場HBL既期待又興奮。之前當宜瑄姐（普門教頭李宜瑄）一直培養我，當時覺得有點奇怪，因為我應該是高二才會出賽，沒想到是因為有人受傷，才讓我提前展開HBL生涯。」

林湘凌回想看到12人名單有她時，真的感動到想哭，「國中時連續3年來高雄巨蛋看球，當時就很期待自己也能站上這個舞台。」林湘凌欣賞隊上學姊、目前養傷中的高三中鋒温雅云的霸氣，期待自己幫助球隊先進8強，再努力衝擊4強，讓自己有機會爭取新人后。