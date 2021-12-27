贏球生存、輸球回家的外卡賽，激勵錦和高中球員繃緊神經，27日在4名球員得分雙位數幫助下，76比55重挫宜蘭高中，28日下午3點20分和東山高中爭搶8強。

錦和教頭張立杰指出，擊敗宜中原因之一是第1節有拉開，球隊針對宜中做功課，壓制宜中先發中鋒卓謙威脅，他也提到，球隊在挑戰甲級舞台心態上來沒建立完全，從預賽到複賽都是生死關鍵戰球員才有強烈求勝慾望，「對宜中賽前其實也沒多說什麼，就告訴球員這場輸了賽季就沒了，球員自己開會、喊話，更加繃緊神經。」

此役錦和高三後衛李祐哲貢獻17分、8籃板、6助攻，他笑說：「球隊有8個高三的，再輸了今年就沒了，所以就放手一搏。兩年前我高一時球隊對上宜中輸球，如今能贏球，也展現我們能與甲級球隊抗衡的能力，這次複賽面對南山、松山、泰山及東山『4座山』，覺得南山仍是超強的隊伍，對松山是沒想到能夠咬住分數。」

錦和原本討論要在乙級還是甲級奮戰，最終在教頭張立杰鼓勵下挑戰更高難度的甲級，首度晉級到12強，現在更有機會問鼎8強，最後一關對手是本季從預賽、複賽對戰都吞敗的東山高中，張立杰說：「事不過三，希望這次可以攻下東山。」

宜中賽季結束，隨隊教練林德齊表示，球隊過去招生以蘭陽地區球員為主，在組訓上經驗和其他隊有差距，加上球隊今年因為新冠肺炎疫情，包括HBL聯賽，只打了將近30賽事，和打了百場賽事的光復比，球員實戰經驗確實有差，加上體能無法負荷賽程，到賽程後段已經是極限，回去再調整組訓方式，希望維持每年有機會挑戰8強的目標。