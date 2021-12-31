NBA近期遭受疫情影響，幾乎天天都有球員觸發健康安全協議，但有些新人、老將因禍得福，得到進入聯盟的機會，而巫師今天迎來一位新人，來自哥倫比亞的埃切尼克(Jaime Echenique)成家鄉史上首位闖進NBA的球員，他還為此感動到流淚。

📰 OFFICIAL: We've signed center Jaime Echenique to a 10-day contract via the NBA Hardship Exception provisions. #DCAboveAll — Washington Wizards (@WashWizards) December 30, 2021

巫師最近遭遇疫情影響，可用之兵不多，進而用困難特例與埃切尼克簽下10天短約，今天對上騎士的比賽他獲得上場機會，可惜打了3分鐘沒留下任何數據。埃切尼克今年才24歲，季初與巫師簽下發展聯盟合約，13歲開始接觸籃球的他終於圓夢。

埃切尼克談到加入NBA一事說：「這對我國家來說意義非常重大，我是說真的，而我從沒在乎自己是否成為第一、第二或第三進入NBA的人，因為能否繼續留下來才是重點。」他11月時在發展聯盟也曾說：「能得到這個位置簡直是夢想成真，感謝上帝給了我這個機會。」

Congrats to Jamie Echenique on becoming the first Colombian born player to play in the NBA 🇨🇴@WashWizards @jaimeechenique (via @spetja)pic.twitter.com/8xdi4DGTr6 — Overtime (@overtime) December 31, 2021

埃切尼克身高211公分、體重177公斤，司職中鋒，他本季在發展聯盟場均貢獻12.5分9.2籃板2助攻2阻攻，投籃命中率為55.4%，2020年8月他與西班牙《Acunsa GBC》球隊簽下首份職業合約，今年8月參加NBA夏季聯賽，開始挑戰籃球最高殿堂，而如今他真的做到了！