P. League+在2022年第2天送上台北富邦勇士主場迎戰新北國王的「雙北大戰」，這是勇士隊例行賽首度在主場對戰國王隊，雙方在正規賽讀秒階段你來我往的攻勢讓現場氣氛更加沸騰，以106比106進入延長賽，5分鐘的加班雙方最後在三分外線發飆，其中勇士隊「黃金世代」球星林志傑個人最後1分半鐘內連得5分，加上石博恩2記三分球，兩位替補球員幫助勇士隊120比115留住勝利。

這場比賽從勇士隊上半場曾落後雙位數，到中場休息前65比64超前，就預告下半場依然激烈，客隊國王末節在簡祐哲連得5分之後，稍稍拉開一下差距，不過勇士隊持續追分僅咬，第4節倒數1分鐘，勇士隊後衛林書緯自己先得2分，在助攻隊友塞瑟夫灌籃得手，勇士104比103再度超車，隨後國王楊敬敏三分命中，再要回領先，不過勇士辛特力倒數5.5秒投進追平分，雙方進入延長賽。

這場激烈的對抗不只讓現場球迷high翻天，PLG官方YouTube頻道最高觀看人數也飆破5萬，延長賽國王隊先得分，最後2分鐘林志傑連點投連得5分，幫助勇士取得5分領先，並帶動球隊士氣，國王隊楊敬敏隨後也回敬一記三分球，但最後1分鐘內勇士隊石博恩臨去秋波再補一記三分球，更加穩住球隊勝果，最終勇士便以5分之差收下勝利。

國王隊總教練萊恩表示，這是一場艱難的落敗，兩隊送給球迷一場精彩對決，球員拚到最後一刻、展現好的能量，此役球隊三分出手50次，主要是鼓勵球員有空檔就勇敢出手。

本戰勇士隊5人得分上雙，塞瑟夫27分、16籃板，林志傑三分球7投5中、斬獲24分，辛特力19分、10籃板；國王隊6人得分雙位數，洋將湯瑪士24分、17籃板，楊敬敏23分、簡祐哲20分，國王隊上半場12記三分球，下半場在對手防守下只追加6記外線。