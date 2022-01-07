P.LEAGUE+在7日公佈2021-22賽季Porsche 12月最有價值球員，新北國王的湯瑪士（Thomas Welsh）本月繳出平均21.7分、20.0籃板的「雙20」成績，外加聯盟12月單月最高的4.7阻攻，帶領剛加盟PLG的新北國王在開季拉出3連勝佳績，優異的表現也讓湯瑪士獲選12月最有價值球員。

湯瑪士12月表現精采，在PLG初登板對上福爾摩沙台新夢想家，即抓下聯盟新紀錄的28籃板外帶6阻攻，帶領新北國王贏得加入PLG的首勝，而他12月3場比賽每場都有雙十演出，也幫助新北國王12月戰績來到3勝2敗暫居聯盟首位。這樣出色的表現，讓湯瑪士在24張選票（包含2張球迷選票）獲得12張5分、以總分69分險勝新竹街口攻城獅的辛巴（Singh Bhullar）的66分，拿下12月最有價值球員的殊榮。

PLG 2021-22賽季單月最有價值球員有全新變革，票選方面本季開放球迷投票參與，而球迷投票結果將算成2張選票，和籃球記者聯誼會成員的選票一起計算，最後決定單月最有價值球員的人選。

此外，PLG也邀請Porsche Taiwan冠名贊助2021-22賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P.LEAGUE+特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的兩天一夜Porsche深度體驗之旅，開著Porsche上山下海，與Porsche一起感受夢想成真的喜悅！