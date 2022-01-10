大陸國務院新聞發布會。取自央視新聞

去年末對西安來說，注定過個不平凡的年。

12月9日當此輪第一個本土病例報告確認後，不祥的感覺開始在這古城上空飄蕩。有太多因素不能在這時亂，因年後就是中國的政治年，北京冬奧、兩會，及「維穩重於一切」的中共二十大，都攸關官員生死狀。在這背景下，西安突然在12月22日發布「封城令」，殺個市民措手不及，乃致問題叢生。

西安封城令，類似前年初武漢發布的「硬封城」，禁絕所有運輸交通工具，全城市民都得歷經不堪其擾的PCR核酸檢測，確診社區嚴厲封閉式管理，對1300萬人口的西安來說，這絕非易事，民生問題更難應付。

獨立評論人江雪的「西安封城十日紀」細述了市民困頓的寫照。營業一半的商店被貼封條，城中村月租500元人民幣的青年被阻絕回家路上，擰著青菜蘿蔔的大嬸蹲坐街角四眼茫然。民生問題終可解，但8月孕婦端坐寒風苦等，眼看胎兒化成一灘血水卻進不了醫院事件，引起全國民眾的憤慨。網民怒轟，這還有人性嗎？

流產孕婦只因PCR檢測報告過期4個小時，醫院卻眼睜睜看著地上灘滿血水見死不救。迎來「共同富裕」的年，卻忘了大陸國家主席習近平說的「永保初心」。輿論爆炸後，國務院副總理孫春蘭講話了，西安衛健委道歉了，但逝去的生命卻永遠回不來。從曝光案例看，孕婦流產不只一位，還有因延誤治療不幸死亡的心臟病老翁。

在「社會面清零」的最高要求下，大陸兩年來的疫情防控確實成效驚人。如西安12月22日「封城」後，確診數字在短短不到1個月，已從3位數降到2位數。這是「亂世用重典」的典型，舉國體制加上強力手段才得以壓制病毒，讓社會持續開放發展。問題是，地方政府也有難以承受之重。

一個孕婦流產事件，逼使國務院派閣員南下，市委市長發重話，衛健委道歉，醫院院長辭職。問題是，面積相當於1/3台灣大的西安，人口逾台灣1半，要求市府、醫療、社會救助系統短期內建起高效、可運作且不出事的防控體系，可能嗎？台灣疫情不嚴重，面對Omicron入境防控，意見就已吵翻天。況且，下達政治任務前，給足了西安市委足夠的權限和資源了嗎？這恐怕是主要問題。

的確，市民批評醫院沒在第一時間以生命為重，官方三令五申的「以人為本」根本是空話。但在「官本位」社會中，沒上頭命令，沒尚方寶劍，面對現實及道德選擇時，誰敢拿出道德勇氣？換言之，誰開了先例，一旦成為破口，誰能負責？如果中央給足資源、市委有了權限，泯滅人性的事還會常發生嗎？

疫情隨時在變，外界批評西安至今源頭疫調不清、「一碼通」大當機之際，或許更該鼓勵辛苦任事的醫療救助社會體系人員，他們才是背後的無名英雄。

（作者為資深媒體人）