大陸國家統計局今天公布的2021年12月全國消費者物價指數（CPI）較上年同期上漲1.5％，較11月年漲幅2.3％回落0.8個百分點；2021年全年CPI則較上年上漲0.9％。

與上月(2021／11)比較來看，12月CPI月降0.3％。其中，城市下降0.3％，農村下降0.3％；食品價格下降0.6％，非食品價格下降0.2％；消費品價格下降0.4％，服務價格持平。

12月CPI從月漲跌幅而言，出現由漲轉降，年漲跌幅則呈現漲幅回落。大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，12月，大陸國內疫情多點散發，各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。

與上月比較，CPI由11月上漲0.4％轉為下降0.3％。其中，食品價格由上月上漲2.4％轉為下降0.6％，影響CPI下降約0.10個百分點。食品中，鮮菜上市量增加，價格高位回落，由上月上漲6.8％轉為下降8.3％；受季節性因素影響，鮮果價格上漲3.4％；冬季醃臘進入尾聲，加之生豬出欄有所加快，豬肉價格漲幅比上月大幅回落11.8個百分點。

與上月比較，非食品價格由上月持平轉為下降0.2％，影響CPI下降約0.17個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.3％轉為下降0.5％，其中受國際原油價格下行影響，汽油和柴油價格分別下降5.4％和5.8％。服務價格由上月下降0.3％轉為持平，其中，因春節臨近，家政服務價格上漲1.3％；疫情影響居民出行，賓館住宿價格下降0.8％。

與上年同期(2020／12)比較，CPI上漲1.5％，漲幅比上月回落0.8個百分點。其中，食品價格同比由上月上漲1.6％轉為下降1.2％，影響CPI下降約0.22個百分點。食品中，豬肉價格下降36.7％，降幅比上月擴大4.0個百分點；鮮菜價格上漲10.6％，漲幅比上月大幅回落20.0個百分點；淡水魚、雞蛋和食用植物油價格分別上漲16.7％、14.2％和9.0％，漲幅均有回落。

與上年同期比較，12月非食品價格上漲2.1％，漲幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。非食品中，工業消費品價格上漲2.9％，漲幅回落1.0個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲23.0％和25.4％，漲幅均比上月回落較多；服務價格上漲1.5％，漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2％，漲幅與上月相同。