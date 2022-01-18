大陸股盤18日開盤後走軟。上證指數開盤報3541點，升不足1點，漲幅為0.01％，隨後下跌。

香港信報報導，深成指開盤報14365點，升1點，漲幅為0.01％，開盤後亦轉跌。

滬深300指數開盤報4766點，跌不足1點，跌幅為0.01％。創業板指數開盤報3168點，跌1點，跌幅為0.05％。

各類股個別發展，水泥、電力、有色金屬、化工、房地產股偏軟，煤炭、石油、金融、鋼鐵股靠穩。

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指標股帶頭垮 光學股摔逾3％
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