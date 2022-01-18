滬指開盤漲不足1點 深成指漲0.01％ 10:292022/01/18 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股盤18日開盤後走軟。上證指數開盤報3541點，升不足1點，漲幅為0.01％，隨後下跌。 香港信報報導，深成指開盤報14365點，升1點，漲幅為0.01％，開盤後亦轉跌。 滬深300指數開盤報4766點，跌不足1點，跌幅為0.01％。創業板指數開盤報3168點，跌1點，跌幅為0.05％。 各類股個別發展，水泥、電力、有色金屬、化工、房地產股偏軟，煤炭、石油、金融、鋼鐵股靠穩。 滬深兩市午後高位盤整 創指收漲1.6％ 指標股帶頭垮 光學股摔逾3％ #開盤 #漲幅 #不足 #深成指 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電開盤大漲13元 登685元新高價 台股漲逾百點 09:072022/01/17 財經 A股三大指數集體上漲 創業板指漲逾1.5％ 12:092022/01/17 財經 珍奶股抽中爽賺6萬 聯發國際今掛牌開盤139元 飆漲7成6 10:362022/01/14 財經 都會地價半年漲0.82％ 新北居冠 04:102022/01/16 財經焦點 豐興 本周鋼筋盤價「明平暗漲」 04:102022/01/18 證券．權證 蜜月行情超甜 聯發國際上櫃漲54.19％ 04:102022/01/15 財經要聞 A股三大指數穩步走高 深成指飆逾百點 11:042022/01/17 財經 恒指開高走低 跌逾百點 10:312022/01/17 財經 台股收18403點、市值57兆元 以周線收盤看雙創新高 17:522022/01/14 財經 友達群創獲利 看IT面板臉色 04:102022/01/15 證券．權證 Fed升息週期 美股漲更凶 04:102022/01/18 全球財經 財經熱門新聞 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 三星10年內幹掉台積電？連自家人都唱衰追不上！原因超殘忍 - 財經 英特爾又摔車？蘇媽端AMD新品搶市 台積電5奈米助陣 - 財經 老公寓便宜、低公設好入手？他錯估1件事入住後崩潰了 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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