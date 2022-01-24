在標普500指數創下了自2020年3月以來最大單周跌幅後，投資人靜待更多重量級的企業財報出爐和聯準會在會後公布的關鍵性決議，周日隔夜市場美股期貨走高。

目前道瓊指數期貨上漲214點或0.63%，報34371點。標普500指數期貨漲0.69%，報4420.5點。那斯達克100指數期貨上漲0.9%。

由於企業財報好壞不一，以及投資人對聯準會即將升息的疑慮升高，上周華爾街股市慘遭血洗，標普500指數周線收跌5.7%，為2020年6月以來首度跌破位於200日移動均線的重要技術關卡。

上周道瓊指數收跌4.6%，創下2020年10月來最大單周跌幅。

網飛（Netflix）在公布令人失望的首季用戶增長預測後股價崩跌，受此拖累，上周五以科技股為主的那斯達克指數重挫2.72%，在跌入修正區後進一步下探，其周線收跌7.55%，為連跌第4周，亦創下2020年3月來最大單周跌幅。

目前美股財報季喜憂參半，儘管已公布財報的標普500指數成分股有超過7成的業績優於市場預期，但上周仍有數家主要企業的表現令投資人失望，如高盛和網飛。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli出具報告指出，原本是激勵措施退場引發跌勢，在上周演變為對企業獲利的不安情緒導致市場走跌，投資人現在不僅擔心本益比，還得擔心每股盈餘預測本身。

本周焦點包括IBM將在周一盤後公布財報，之後包括微軟、特斯拉和蘋果等科技巨頭也將公布成績單。另一個市場緊盯的焦點絕對就是聯準會周二（1月25日）召開為期兩天的政策會議，投資人急於從中尋找該央行何時啟動升息，以及今年將升息多少的信號。