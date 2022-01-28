歐股周四沒有受到開盤疲弱的影響，收盤上漲。此前一日美聯準會(Fed)暗示在三月升息，歐股防禦性板塊例如醫療股和公用事業股領漲。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲3.02點或0.65%，為470.33點。醫療保健股、電信股和公用事業股皆上漲在2%之間。主要地區的股市逆轉走勢而上漲，德國DAX指數升0.42%，英國富時指數漲1.13%，法國CAC指數升0.60%，西班牙IBEX指數升1.0%。

Equiti資本市場分析師David Madden說，作為對聯準會決議的回應，歐洲股市和美指期在周四上午下跌，但隨著市場恐慌情緒的消退，拋售變成是短暫的，逢低買進開始介入。

美聯準會周三晚間在歐股收盤不久重申停止購債計畫，許多股市受到重創。對美聯準會鷹派的預期，讓金融市場在整個一月感受到緊張狀態，泛歐基準指數在一月也準備進入下跌。

銀行股能從高貸款利率中獲益，周四上漲1.4%。

瑞信全球投資主管Michael Strobaek說，最糟糕的情形是高通膨持續攀高，迫使聯準會在升息上加快腳步，以及經濟成長停滯或令人失望，以及烏克蘭緊張情勢再度升高。

晶片製造商意法半導體上漲2.0%，報40.6歐元。受到需求強勁推動，該義大利和法國公司上季獲利超預期，並且宣布今年投資加倍。

德國企業軟體大廠思愛普(SAP)大跌5.6%，報110.4歐元。該公司說，已同意收購美國私人控股的金融科技公司Taulia的多數股權。儘管公司沒有披露交易價格，但執行長Christian Klein說，交易價值接近10億美元。

德意志銀行漲4.4%。該行去年實現自2011年以來最大獲利；而投資銀行業務在併購潮期間營收大增，協助擊敗了市場對該行第四季虧損的預期。

擁有WeTransfer檔案傳輸服務的公司WeRock表示，以市場波動為由，取消在阿姆斯特丹股市的IPO發行。WeRock的估值在6.29億至7.16億歐元之間。