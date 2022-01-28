歐股周五開市下滑。高利率的前景和烏克蘭地緣政治的緊張關係，帶動了避險情緒；另外部分企業樂觀財報，則稍緩和了跌勢。

周五泛歐Stoxx 600指數早市跌4.20點或0.89%，為466.13點。該指數目前正走在連續第四個周線下跌的路徑。周五汽車股、化工股領跌。

重量級奢侈品集團LVMH升2.9%，暫報715歐元。該集團第四季銷售成長加速。該業績報告也帶動了開雲集團(Kering)和愛馬仕分別上漲0.1%和0.4%。

H&M大漲6.3%；該瑞典時尚零售商公布去年9~11月的該季獲利增長高於預期，激勵了股價。

義大利裕信銀行升0.5%；儘管在執行長Andrea Orcel的新戰略之下，該行遭受了一次性的打擊，導致第四季出現虧損，但裕信全年營收和基本獲利均優於預期。

Signify大漲9.1%；該從飛利浦分拆的全球最大照明製造商公布上季獲利增加。