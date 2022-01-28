南韓股市周五收漲，但是仍創下自新冠疫情爆發以來最大的單月跌幅。韓元走弱，基準債券殖利率下跌。

周五南韓KOSPI指數收漲48.85點或1.87%，為2663.34點，指數在連續假期前終止了連5跌的跌勢；KOSPI指數周四跌到近14個月新低。該指數本周下跌6.03%，為2020年3月中旬以來最大周線跌幅。

該指數在1月跌了10.56%，也為自疫情初爆發時2020年3月的下跌11.69%以來，最大單月跌幅。

在重量級企業中，三星電子漲2.81%，SK海力士升6.17%，樂金化學升4.75%，Naver漲2.31%。

樂金能源解決方案在上市第二天暴跌10.89%。

Mirae資產證券分析師Park Kwang-nam說，聯準會鷹派立場以及烏克蘭地緣政治的緊張關係，造成股市近期波動，交易員所盼望的唯一正面的動能，來自於未來幾周的企業財報。

南韓疾病控制與預防局周四新報告了1萬6096名新冠病例，為前一天公佈的1萬4518名新冠病例後，又一個新單日確診紀錄。

外資為淨賣家，在主板賣超6931億韓元。

韓元跌0.22%，為1美元兌1205.5韓元。

流動性最強的3年期韓國國債殖利率下跌2.2個基點，來到2.195%，而基準的10年期國債殖利率下跌1.1個基點，為2.601%。