美國聯準會(Fed)關注的通膨指數美國12月PCE指數年增5.8%、符合預期，核心PCE指數年增4.9%，高於預期的4.8%，蘋果最新一季財報相當亮眼，並稱供應鏈瓶頸在今年有緩解跡象，先進製程晶片供應穩定，成熟製程晶片仍持續短缺，美股3大期指盤前漲跌不一。美股周五(28日)開盤走跌近200點，蘋果開漲逾3%。

截至台灣時間28日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌180.47點或0.53%、暫報33980.31點；標普500指數下跌12.53點或0.29%、暫報4313.98點；那斯達克指數下跌4.89點或0.04%、暫報13347.89點；費城半導體指數下跌47.66點或1.47%、暫報3,196.34

點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價下跌1.04%、暫報820.45美元；NVIDIA股價下跌2.07%、暫報214.9美元。

台積電ADR股價上漲0.35%、暫報116.79美元；聯電ADR股價下跌0.85%、暫報9.28美元。