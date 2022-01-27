南韓股市周四創下近一年半以來最大跌幅。投資人擔心聯準會從3月開始就提高利率，以遏止通膨；另外投資人在樂金能源解決方案首個上市日就賣出股票。韓元走弱，基準債券殖利率上升。

周四南韓KOSPI指數收跌94.75點或3.50%，為2614.49點，為連五跌，亦為自2020年8月20日以來最大單日跌幅。外資為最大淨賣家，賣超1.629兆韓元。

在重量級企業中，三星電子跌2.73%，為7.13萬韓元；SK海力士跌3.40%，為11.35萬韓元；樂金化學跌8.13，Naver跌3.19%。

聯準會主席包威爾(Powell)警告，通膨仍高於聯準會長期目標，供應鏈問題可能比此前所設想的更為持久。

Cape投資證券研究員Na Jeong-hwan說，投資人原先預計在聯準會FOMC會議之後，(貨幣)不確定性將有所緩解，但聯準會持續的鷹派評論，似乎進一步削弱投資人對風險資產的興趣。

樂金能源解決方案在IPO首日大跌15.4%，收在50.5萬韓元；此前該公司為南韓有史以來規模最大的IPO，吸引了13兆韓元的競購。

傳北韓在周四發射了兩枚短程彈道飛彈，美國譴責為本月第六次的試射。

在境內交易平台，韓元跌0.42%，1美元兌1202.8韓元。

KOSPI指數今年以來已下跌12.2%。

流動性最強的3年期韓國國債殖利率上升6.3個基點，為2.219%。