Omicron不亂買氣 美食-KY營收提前重返成長

去年12月以來，Omicron席捲全球，拖累經濟復甦腳步，但美食-KY（2723-TW）公布自結12月份合併營收，達新台幣17.5億元，來到15個月以來新高，較上年同期增加1.4％，提前重返成長軌道。

法人指出，美食-KY的主要市場－大陸、美國在這個冬天並不平靜，Covid確診人數頻創新高，阻礙餐飲行業復甦，但美食-KY營收反而異軍突起、逆勢創高，因此更加看好2022年美食-KY發揮外帶為主以及連鎖品牌的優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，持續搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

在美國市場，法人觀察，主要受到傳播力更強的Omicron變種病毒影響，Covid確診人數持續攀升，單日甚至突破百萬，全國餐飲行業內用人數應聲下滑；美西更受到暴雪侵襲，多地交通受阻，影響民眾生活。即便如此，當地85ºC買氣依舊，12月的門市日均來客數較前月份不減反增，帶動日均營業額成長，更明顯優於疫情前2019年同期的表現。

因此，法人認為，儘管Omicron的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85ºC美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

至於大陸市場，入冬以來，Covid疫情多點發生，本土病例12月間來到近兩年新高，當地病毒清零政策持續升級，對人員流動與消費場域嚴加管控。在民生消費難免受到疫情干擾的情況下，85ºC仍未錯過一年一度的佳節商機，推出創意切片蛋糕組合，搭配期間限定的行銷活動，帶動來客數及客單價雙雙較前月份上升。

儘管12月大陸營收仍然低於上年同期水準，但法人指出，12月的衰退幅度已較前月收窄，持續看好85ºC在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次，鞏固市場領導地位。